Известная певица Ольга Полякова, которая является судьей-детективом на шоу "Маска", примерила в новом эфире необычное платье с черно-белыми вставками.

Оля Полякова уже второй раз занимает судейское кресло в шоу «Маска». И в каждом эфире звезда старается превзойти коллегу Настю Каменских при помощи весьма оригинального и яркого наряда.

В социальной сети Инстаграм Ольга нередко показывает любимые образы и снимает забавные короткие ролики для фанатов. После этого на любительских аккаунтах, посвященных карьере и жизни звезды, появляются разные снимки и видео.

Сегодня пользователи обсуждали внешний вид артистки в черно-белом костюме?

«Как вам образ Оли Поляковой в 6 выпуске Маски?» - спрашивают у фанатов.

В сети подметили:

«Топ!!!😍; воздушная такая 🔥; Вау🔥; Бомбическая🎀💫; красивая 🔥🔥; Красиво💖; Огонь 🔥; Прекрасно❤️; красотка; Супер».

Напомним, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.

Ранее артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова показала себя в открытом наряде.

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