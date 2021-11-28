Жена Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Александра Кучеренко показалась вместе с мужем, рассказав, почему этот случай уникальный.

Как пишет Politeka.net, Александра Кучеренко стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2016". Сейчас звезда работает на канале ICTV, где рассказывает о спорте. На своей страничке в Инстаграм Александра показала звездного мужа Дмитрия Комарова.

На новом фото Кучеренко была в черном платье. Рядом стоял Дмитрий в смокинге, улыбаясь на фоне вывески "Світське життя".

"Иногда мы выглядим так. Пару раз в году, когда Комаров надевает смокинг по возвращению из джунглей в Киев. "Світське життя" подловили этот уникальный момент", - написала Александра.

Маричка Падалко прокомментировала фото: "Саша - прекрасная".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая пара", "Какая красивая пара, бесконечного счастья вашей семье", "Вы очень похожи. Любви Вам и только любви".

Напомним, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" поделилась с украинцами откровением

А еще Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" расцвел рядом с Осадчей, его молодая жена возмутилась

Также Politeka сообщала, что молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» ошеломила условиями своей работы



