Жена Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Александра Кучеренко показалась вместе с мужем, рассказав, почему этот случай уникальный.
Как пишет Politeka.net, Александра Кучеренко стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2016". Сейчас звезда работает на канале ICTV, где рассказывает о спорте. На своей страничке в Инстаграм Александра показала звездного мужа Дмитрия Комарова.
На новом фото Кучеренко была в черном платье. Рядом стоял Дмитрий в смокинге, улыбаясь на фоне вывески "Світське життя".
"Иногда мы выглядим так. Пару раз в году, когда Комаров надевает смокинг по возвращению из джунглей в Киев. "Світське життя" подловили этот уникальный момент", - написала Александра.
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"Красивая пара", "Какая красивая пара, бесконечного счастья вашей семье", "Вы очень похожи. Любви Вам и только любви".
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