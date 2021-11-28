Автор и ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе со своей супругой, моделью Александрой Кучеренко стал гостем "Світського життя".
Так, 38-летний путешественник расскажет Кате Осадчей в новом выпуске "Світського життя" о том, как строит дом своей мечты в Карпатах. Забавный момент во время интервью попал на камеры. 24-летняя жена Комарова опубликовала кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Осадчая упомянула строительство и протянула микрофон почему-то не Дмитрию, а Александре.
"И сразу мне почему-то микрофон!", - воскликнула возмущенно девушка, правда, все трое затем рассмеялись.
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Также жена Комарова показала фото, на котором ведущий "Мир наизнанку" оказался между двух красоток. Александра позировала в классическом черном платье, целомудренно прикрывающем все пикантные места. Чего нельзя сказать об Осадчей. Несмотря на недавние роды (в конце августа Катя родила третьего сына), она быстро вернула себе былые формы, и не упускает случая, чтобы ими похвастаться.
Так, Осадчая нарядилась в голубое платье с опущенными на предплечье объемными рукавами и с разрезом от бедра.
Добавим, Комаров ранее рассказывал, что купил участок земли в поселке Верховина в Карапатах, и намерен в следующем году построить там дом. По его словам, с этой местностью связаны приятные детские воспоминания.
Напомним, в Сети всплыли видео, которые Комаров из "Мир наизнанку" отправлял жене: "Где мы только не..."
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