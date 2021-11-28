Певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, а также выступала в "Танцях з зірками", где сбросила 20 кг, показала новый образ для финала проекта.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая одна из самых успешных отечественных артисток. Звезда прославилась с группой KAZKA, которая выпустила несколько мировых хитов. В этом году Александра решила попробовать свои силы в проекте "Танці з зірками". Зарицкая вошла в топ-5 лучших пар сезона, выступая с танцором Юрием Мешковым. После проекта Юрий и Александра снялись совместно в клипе и не отрицают заинтересованности друг в друге. На новых кадрах в Инстаграм певица решила показать, какой образ подготовила для финала "Танців з зірками".

На сторис Александра была в платье и с ярким макияжем.

"А мы уже собираемся на финал "Танців з зірками", - написала Зарицкая на кадрах.

Напомним, Зарицкая из украинского коллектива "KAZKA" заявила о возвращении на "Танці з зірками", выяснилась причина

А еще Politeka писала, что Зарицкая из украинского коллектива KAZKA решила вернуться на "Танці з зірками", чтобы поддержать другую пару

Также Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая из украинского коллектива Kazka в новом образе удивила странным поведением на съемках клипа



