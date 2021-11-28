Известная украинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и выступает в России, решила помочь своему единственному сыну Денису прославиться за границей.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Повалий появились кадры с российского шоу «Две звезды. Отцы и дети», где известные артисты выступают в дуэте со своими детьми. Денис Повалий вместе с матерью решил принять участие в этом проекте, уехав в Россию.

Отметим, что поклонники шоу высоко оценили исполнение матери и сына во время последнего эфира шоу.

«Невероятная энергетика и сила голоса Великой вокалистки. Браво, Таисия Николаевна!», «Таечка, Вы, у нас огонь, мощь, сила, красота! Восхищаюсь всегда! Талант от Бога! Вы должны петь на мировых сценах! Кто так не думает - завидует 100%», «Браво. Это что-то нереальное! Какие вы молодцы! Вы лучшие! Вы сделали это шоу», - пишут пользователи сети.

Отметим, что кроме Повалий в проекте принимают участие Наташа Королева с сыном Архипом.

Напомним, что Таисия Повалий впечатлила моложавым видом: «Совершенство».

Как сообщала Politeka, Повалий с "восковым" лицом засветила взрослого сына: "Довольные и счастливые".

Также Politeka писала, что Повалий впечатлила видом на новом фото: "Изменилась с возрастом".