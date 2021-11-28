Известная балерина, судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар тронула словами о танцевальном проекте накануне завершения очередного сезона.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кухар поделилась кадрами, снятыми во время проекта, рассказав, что он для нее значит.
На фото Кухар позировала с тремя красавчиками – Димой Монатиком, Максом Чмерковским и Владом Ямой.
«Танцы со звёздами» — неотъемлемая часть моей жизни. И если разобрать эту часть на молекулы, я бы выделила несколько особенно трепетных: Это большая семья. Где каждый занимает свою нишу и у каждого своя «роль», своё амплуа, своё видение правды и реальности. Здесь царствует любовь и взаимоподдержка. И находят их те, кто несёт эти качества в себе. Шоу для тех, кто понимает и принимает правила проекта и телевидения, для тех, кто умеет пахать, быть гибким и балансировать на грани между интересом к своему персонажу и допустимыми для себя границами», - отметила Кухар.
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По ее словам, главным героем в шоу является танец, но скандалам и интригам тут тоже есть место.
«Это медийный трамплин и небосвод, на котором зажигаются и горят самые ослепляющие звёзды!», - отметила артистка, добавив, что здесь находят настоящих друзей, близких по духу и темпераменту.
Напомним, что Кухар показала себя в неожиданном амплуа: "Творчески-рабочий процесс".
Как сообщала Politeka, Кухар зацепила Матвиенко и жену Монатика своими стихами: "Мой родной...".
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар после пополнения в семье взялась за воспитание: «Отдай маме…».