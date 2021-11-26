Катерина Кухар, яка судить проект "Танці з зірками", показала образ у піджаку та написала зворушливий вірш, зачепивши Тоню Матвієнко.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар стала популярною примою-балериною в Україні. Зірка зараз судить проект" Танці з зірками", а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Кухар була в піджаку і без взуття, сидячи на підлозі.

"Мій рідний, знайомий, ну як же я нудьгувала…

Скільки зим холодних ти не дзвонив ночами…

Думала, забудеш, у вас все так красиво…

А ти правда любиш її так само сильно?",- написала Катерина.

Тоня Матвієнко відразу прокоментувала фото:"вогонь".

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, як красиво", "дуже красиво", "Катя - це дуже", "Круто написано", "Королева, шикарне фото", "соромиться, в камеру дивиться як виглядає", "Воу, воу, воу".

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