Катерина Кухар, яка судить проект "Танці з зірками", показала образ у піджаку та написала зворушливий вірш, зачепивши Тоню Матвієнко.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар стала популярною примою-балериною в Україні. Зірка зараз судить проект" Танці з зірками", а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Кухар була в піджаку і без взуття, сидячи на підлозі.

"Мій рідний, знайомий, ну як же я нудьгувала…

Популярні новини зараз

Дочка Ані Лорак звернулася за допомогою, засвітивши інтер'єр розкішного будинку: "Людоньки..."

Обірвалося життя зірки фільму "Красуня" з Джулією Робертс: про трагедію мовчали майже місяць

У поліції попередили українців з дітьми про важливу умову: "Штраф до 850 гривень"

Пішов з життя відомий радянський актор: зірка "12 стільців" і "Гардемаринів"

Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
Показати ще

Скільки зим холодних ти не дзвонив ночами…

Думала, забудеш, у вас все так красиво…

А ти правда любиш її так само сильно?",- написала Катерина.

Тоня Матвієнко відразу прокоментувала фото:"вогонь".

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, як красиво", "дуже красиво", "Катя - це дуже", "Круто написано", "Королева, шикарне фото", "соромиться, в камеру дивиться як виглядає", "Воу, воу, воу".

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" зробила несподівану заяву про "третю дитину"

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова назвала, хто з суддів "Танців з зірками" виявився крутішим на паркеті

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар вразила українців, показавши свій балетний виступ