Катерина Кухар, яка судить проект "Танці з зірками", показала образ у піджаку та написала зворушливий вірш, зачепивши Тоню Матвієнко.
Як пише Politeka.net, Катерина Кухар стала популярною примою-балериною в Україні. Зірка зараз судить проект" Танці з зірками", а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Кухар була в піджаку і без взуття, сидячи на підлозі.
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Скільки зим холодних ти не дзвонив ночами…
Думала, забудеш, у вас все так красиво…
А ти правда любиш її так само сильно?",- написала Катерина.
Тоня Матвієнко відразу прокоментувала фото:"вогонь".
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау, як красиво", "дуже красиво", "Катя - це дуже", "Круто написано", "Королева, шикарне фото", "соромиться, в камеру дивиться як виглядає", "Воу, воу, воу".
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