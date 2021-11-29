Уязвленный Филипп Киркоров сцепился с известным продюсером Дробышем: "Забудь мое имя"

Разгорелся скандал между российским певцом Филиппом Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем - знаменитости обменялись колкостями.
Так, Дробыш (один из создателей хита «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012») резко высказался о Киркорове. В программе «Звезда в ответе» на телеканале МУЗ-ТВ показали спич продюсера в адрес поп-короля.
Дробыш заявил, что Филипп Бедросович «как-то зацепился трусами за корягу и уже 50 лет не уходит с эстрады». А кроме того, продюсер предложил артисту поработать у него охранником или экономкой.
Когда ведущая "Звезды в ответе" Ида Галич попыталась узнать у Дробыша изменилось ли его мнение по поводу Киркорова, тот признался, что сожалеет о своей эмоциональности. Правда, уже поздно.
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Откровения Дробыша не ускользнули от поп-короля. Киркоров прокомментировал выпад неприятеля: "Я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер".
Пользователи Сети активно обсуждают скандал:
"Ну ты провокатор!!!! 🤣 Столько откровений. Твой юморок не всем понятен 🤣Плачу"
"Смотрела эту передачу, язык ваш враг. Вы лучше не давайте интервью никому. Реально было стыдно за вас"
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