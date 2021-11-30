Американская актриса Хайден Панеттьери, экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, родившая ему единственную дочь, порадовала фанатов свежим фото.

32-летняя звезда некоторое время не появлялась в соцсети. Недавно она снова начала активно вести свой Инстаграм. В новом посте Панеттьери опубликовала яркий снимок, сделанный во время поездки на Таити, передает Politeka.net.

Хайден, в простой и удобной одежде, позировала крупным планом с пестрой защитной маской на лице. Нежное золотое ожерелье дополнило ее образ. Рядом с ней стоял брюнет, немного выше актрисы.

"Время для братьев и сестер, чтобы совершить потрясающие покупки на #Таити ❤️ #OceanDiaries @jrpanettiere", - говорится в подписи.

Примечательно, до этого бывшая невеста Кличко показала, как летит на экзотические острова вместе с друзьями.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Нет ничего лучше, чем братья и сестры на Таити, люблю вас, ребята 😍❤️❤️😍"

"Замечательные отношения между братьями и сестрами🤍🦋"

"Королева инстаграма"

"Мы любим тебя!!! Мы очень ценим твое активное присутствие в социальных сетях, Хайден! Мы скучали по тебе ❤️"

"Какой у тебя брат! Крошка Хайден 🤍"

"Приятного путешествия, Хайден"

"У тебя такие красивые глаза"

Отметим, Кличко с Панеттьери состояли в отношениях около семи лет, разрыв произошел в 2018 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия - единственная наследница боксера. Сейчас девочка живет вместе с бабушкой (матерью братьев Кличко) в Киеве.

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