Американская актриса Хайден Панеттьери, экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, родившая ему единственную дочь, порадовала фанатов свежим фото.
32-летняя звезда некоторое время не появлялась в соцсети. Недавно она снова начала активно вести свой Инстаграм. В новом посте Панеттьери опубликовала яркий снимок, сделанный во время поездки на Таити, передает Politeka.net.
Хайден, в простой и удобной одежде, позировала крупным планом с пестрой защитной маской на лице. Нежное золотое ожерелье дополнило ее образ. Рядом с ней стоял брюнет, немного выше актрисы.
"Время для братьев и сестер, чтобы совершить потрясающие покупки на #Таити ❤️ #OceanDiaries @jrpanettiere", - говорится в подписи.
Примечательно, до этого бывшая невеста Кличко показала, как летит на экзотические острова вместе с друзьями.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Нет ничего лучше, чем братья и сестры на Таити, люблю вас, ребята 😍❤️❤️😍"
"Замечательные отношения между братьями и сестрами🤍🦋"
"Королева инстаграма"
"Мы любим тебя!!! Мы очень ценим твое активное присутствие в социальных сетях, Хайден! Мы скучали по тебе ❤️"
"Какой у тебя брат! Крошка Хайден 🤍"
"Приятного путешествия, Хайден"
"У тебя такие красивые глаза"
Отметим, Кличко с Панеттьери состояли в отношениях около семи лет, разрыв произошел в 2018 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия - единственная наследница боксера. Сейчас девочка живет вместе с бабушкой (матерью братьев Кличко) в Киеве.
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