Главный герой реалити-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк восхитил фанатов видеороликом с дочерью, которую ему родила известная модель Даша Хлыстун.

Как пишет Politeka.net, известная украинская модель Даша Хлыстун и герой 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк официально поженились летом этого года, а семь месяцев назад модель родила бывшему "холостяку" дочь Ариану.

В своем Instagram Михайлюк часто делится фотографиями с маленькой дочерью и показывает красивые семейные фото с женой Дашей. На этот раз мужчина записал сторис, на котором он с Арианой весело смеялись.

Скриншотом из Instagram Михайлюка почти сразу поделились на фан-странице шоу "Холостяк" holostyak_ukraine.

Поклонники написали много комплиментов Максу Михайлюку и маленькой Ариане.

"Какой красивый ребеночек 😍😍💕💕💕 ", " Супер😍😍😍❤️❤️", " Куклена 😍 хавайтесь, пацаны... 🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Ариана, какая принцесса 😍😍😍😍😍 ", "А невеста растет ... Куколка ❤️ ", "Уже очень большая ваша принцесса. Милашка !!! 😍😍", "Какая уже большая 😍❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка не сдержала эмоций в кабине самолета: "Попробую порулить".

Напомним, что жена-модель "Холостяка" Михайлюка, раскрыв свои параметры и вес, рассказала о заработках: "Бывали периоды...".

A еще Politeka сообщала, что похудела на 25 килограммов жена "Холостяка" Михайлюка раскрыла свой секрет: "Через два месяца...".