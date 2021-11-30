Фаворит украинцев с проекта "Холостячка" Роман Свечкоренко вернулся на шоу к Злате Огневич, ему предрекают судьбу Юлии "Зайки" с 11-го сезона "Холостяка".

Как передает Politeka.net, фаворит украинок из проекта "Холостячка" в последнем выпуске вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание.

Так, на этот раз участник "Холостячки" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Роман Свечкоренко стоит в студии пост-шоу "Как выйти замуж?".

"Ну что, многие рады моему возврату, многие нет, но историю уже не изменить. Я безумно рад, что у меня появилась такая возможность и наша история продолжается. Осталась последняя неделя, и я вам обещая, она будет самой яркой!



Как вам выпуск? Ждали мое возвращение?", — спросил Роман Свечкоренко.

Зрители "Холостячки" оставили множество приятных комментариев под фото: "Очень ждали! После того, как проект покинул Максим, вся надежда на вас", "Приятно видеть в финале хотя бы одного эмоционально стабильного, достойного мужчину".

Также, пользователи сети предрекают Роману Свечкоренко такую же судьбу как у Юлии "Зайки" из 11-го сезона проекта "Холостяк". Михаил Заливако отвергнул её, а через несколько выпусков вернул в шоу. Однако, ей всё равно не удалось одержать победу.

"Жаль будет если будет как с Зайкой...", — пишут в сети.

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