Сестра и друг экс-участника проекта "Холостячка" со Златой Огневич Максима Тарапаты раскрыли печальные подробности его изгнания.

Как передает Politeka.net, в последнем выпуске проекта "Холостячка" произошли резкие изменения. Максима Тарапату, которому предвещали победу, отвергнула Злата Огневич. И также вернулся фаворит украинок Роман Свечкоренко спустя несколько выпусков.

Так, на этот раз сестра экс-участника "Холостячки" рассказала на своей странице в Инстаграм как он пережил уход с проекта. Она рассказала, что он тяжело переживал расставание со Златой и ему была необходима помощь.

"Я никогда не видела тебя, Макс Тарапата, таким растеряным. Казалось, что ты никак не мог поверить, что всё раз и в один момент пропало. А любовь в один момент не пропадает. Но ты сильный, и я говорила это тебе тогда и скажу сейчас: там, где закрываются одни двери, открываются другие", — высказалась сестра Максима Тарапаты.

Также, экс-участник "Холостячки" и друг Максима Тарапаты - Влад Ясько, рассказал, как он переживал расставание со Златой Огневич.

"Максу реально было тяжело. Он сильно влюбился в Злату Огневич. Настолько, что он понимал, что не справится со своими чувствами один и его нужно было вытаскивать из состояния разбитого сердца", — рассказал Влад Ясько.

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