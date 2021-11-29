Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, во время отдыха посещала разные интересные места, ради которых ей даже пришлось менять образ.

Как известно, не так давно Каменских путешествовала вместе с мужем Потапом и отдыхала в Абу-Даби, где посетила множество интересных мест. Также Настя посетила мечеть шейха Зайда, где дозволяется быть только в специальных закрытых нарядах.

Женщины там также должны прикрыть голову, поэтому Каменских поспешила воспользоваться моментом и непривычно сменила образ для того, чтобы побывать на экскурсии по уникальному месту.

Как можно заметить, столь скромный и закрытй образ считается для Каменских редкостью, поэтому пользователи сразу отреагировали.

«Every day is a blessing ✨» - пишет Каменских.

Пользователи ответили:

«Настя ханум; Не ну, шо красиво, то красиво😍👏; Совсем другая Настюха🙃💓; Красивая😍❤️; Настя Султан🙌😍; Добрый день как вам Мичет Шейх Заид понравилось?; Как в монахи пошла.; Рассмешила 😂😂; ой блин рассмешила мать тереза😂; Ребенка ей надо,а Бог не даёт; как преобразилась».

Примечательно, что на отдыхе обычно Настя показывает себя в модных купальниках, но и здесь не обходится без критики за то, как звезда использует фотошоп, чтобы казаться худее. Поэтому артистка на простых личных селфи не старается сильно изменить себя.

В сети Настя изредка показывает, какой она бывает настоящей в разные моменты своей жизни и как выглядит без украшений. Приподняв футболку и демонстрируя пышные бедра, Каменских повернулась в сторону, чтобы оставить капельку интриги.

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