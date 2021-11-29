Популярный украинский исполнитель, экс-участник «Танцев со звездами» MELOVIN впечатлил поклонников новой песней, собрав массу положительных отзывов.
Как пишет Politeka.net, MELOVIN выступил в финале шоу «Танцы со звездами», победу в котором не смог одержать, после чего презентовал новую песню. В Инстаграм у исполнителя появился отрывок нового хита и фото, на котором эпатажный артист сидел на троне, одетый в мрачный готический костюм.
«Кот и Драма / Премьера. Покупай и слушай громче в своем любимом музыкальном приложении!», - подписал фото артист.
В комментариях исполнителя стали поздравлять, оставляя отзывы о его новой работе.
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«Уникальная песня. Огромное спасибо тебе за нее», «Это твой личный прорыв, Мэл», «Бомбезная песня! Достойна всех мировых площадок!», «Песня - потенциальный мега хит, очень личная, искренняя», «Больно, отчаянно, драматично, но очень жизнеутверждающе!», «Сильно! Мощно! Драйвово! С премьерой!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Melovin засветился на красной дорожке с эффектной красоткой: «В окружении таких барышень».
А еще Politeka писала, что Melovin вернется на «Танці з зірками»: "Будет просто...".
Также Politeka сообщала, что Melovin удивил поведением на концерте: «Кадры до мурашек».