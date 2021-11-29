Российский певец Николай Басков, неожиданно для многих поклонников и даже коллег, решился сделать тату в заметном месте.

Популярный певец Николай Басков часто показывает в сети свои разные фото с мероприятий и удивляет необычными образами в трендовых костюмах. Нравится в Инстаграм артисту и удивлять чем-то неожиданным всякий раз.

«Всем лёгкой недели и не бойтесь экспериментов 😘🔥» - написал Басков, засвечивая эскиз на своей шее. Очевидно, он уже готовился к сеансу, чтобы якобы набить тату.

Многие коллеги артиста оценили решение преобразиться. В том числе и певица Лолита, «любимица» Олега Винника Элина Иващенко, Сергей Лазарев и многие другие. Часть засомневалась, подметив, что Басков просто готовится к съемкам.

«Вот это да🔥; Начало положено, главное не перестараться; Маникюр 🔥Огонь!; И у Вас маникюр😢; Съёмки клипа видимо,в тиктоке есть видео 😅; Ногти😅Моргенштерн рулит, мир сходит с ума; Ничего себе , очень даже неожиданно))); К песне года готов 👌; Ногти 😢… и мизинчек в сторону 🤦🏽‍♀️ увы 😪; Эстрадный певец 😢😢😢 и уже ногти красят тату набивают 😢😢Так, так. Что будет дальше? Полу платье полу смокинг?😂😂😂; Николай, к чему такие метаморфозы….😢».

Ранее София Михайловна решила поздравить с Днем рождения известного российского певца, заслуженного артиста Николая Баскова, который 15 октября отпраздновал 45-летие. Ротару поделилась фотографией с артистом, на которой прижалась к Баскову и широко улыбалась.

"С юбилеем, мой друг!",- написала Софья Михайловна.

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