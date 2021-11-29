Актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", которая родила в этом году второго ребенка, похвасталась кадрами новой фотосессии, на которой блистала в эффектном образе.

Как пишет Politeka.net,Мерьем Узерли является популярной турецко-немецкой артисткой. У звезды есть двое дочерей - Лара, которую знаменитость родила в 2014, а также Лили, которая появилась на свет в начале 2021 года. Но звезда после родов восстановила фигуру и продолжает радовать фанатов роскошными образами. Не забывает Узерли и о соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Мерьем Узерли позировала в брючном костюме оверсайз.

Образ артистки собрал немало комплиментом. Тем не менее нашлись и те, кто считает, что она слишком исхудала.

«Хюррем шикарная», «Вау», «Хюррем», «Королева», «О, Боже мой», «Самая красивая», «Моя идеальная @meryemuzerlimeryem ❤ самая красивая женщина в мире 💖самая талантливая актриса в мире», «Совсем схуднула, раньше лучше выглядела, прям кровь с молоком была», - пишут в комментариях.

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