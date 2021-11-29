Певица и актриса Мадонна, которая в этом году отпраздновала 63-день рождения, показала, как решилась на новую татуировку, опубликовав видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мадонна является популярной западной актрисой и актрисой. У звезды шестеро детей, трое из которых приемные. Звезде сейчас 63 года и она активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом видео Мадонна в прозрачном топе показала, как набивала себе татуировку.

"Завершая трилогию татуировок ……. Выбираю делать в этом году - וישקהו «поцеловал». Жизнь - это путешествие по устранению пространства между нами и человечеством", - написала Мадонна.

Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Представьте себе татуировку Мадонны", "очень красивая, милая", "Итак, если Мадонна занимается тату-бизнесом… где мне записаться на прием?", "Извини, милая Мадонна, но поцелуи не на иврите".

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