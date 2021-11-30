Известная певица Санта Димопулос, которая одержала победу на проекте "Танці з зірками", рассказала о своих секретах красоты в осенне-зимний период.

В этот раз Санта решила рассказать о наступлении холодов и системе ухода в этот зимне-осенний период. По словам звезды в Инстаграм, это не только дополнительный свитер, но и дополнительный фокус внимания: кожа.

«Похолодание, шапка, холодно на улице и жарко в помещении - это все стресс-факторы, которые плохо сказываются на ее состоянии. Небольшая лекция «из жизни кожи». В межсезонье, во время стресса с кожей головы случается обезвоживание, раздражение, она может чувствовать себя откровенно плохо.

Что это? Это дисбаланс микробиома. К сожалению, я не знала этого ранее и просто списывала все неприятные ощущения на погоду. Пока не проконсультировалась потому поводу у трихолога. Оказывается, кожа головы страдает от перепада температур не меньше, чем кожа лица и тела!

Как улучшить баланс микробиома в межсезонье? Это пробиотики: они укрепляют защитные функции кожи, защищают от обезвоживания и помогают поддерживать баланс» рассказывает Димопулос.

При этом поклонники заметили, что Санта уже похожа на Монику Беллуччи:

«Санта, ты невероятная❤️; Женщина-огонь🔥;Другая тут совсем! Но очень красивая 😍; Красоточка🔥;Не корректно сравнивать людей, но думаю на сравнение с Такой величиной никто не обидится - вылитая Моника Беллуччи🔥🔥; Здесь очень похожа на Монику Беллучи🔥».

Отметим, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

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