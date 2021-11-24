Певица Санта Димопулос поделилась впечатлениями после возвращения на «Танці з зірками» и эффектного выступления с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром.

Как известно, Санта стала победительницей прошлого сезона «Танцев». В недавнем эпизоде певица вернулась на проект, чтобы выступить на паркете с полуфиналистами Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром. Вместе они исполнили вальс в «вампирских» образах.

Как пишет Politeka.net, Димопулос поделилась в Инстаграм кадрами с выступления, а также своими размышлениями об участии в проекте.

«В большом спорте, о котором я знаю не понаслышке, есть такое понятие «дойти на волевом». Это когда ты уже не понимаешь, насколько ты близок к финалу, не понимаешь, как близко твои соперники, да и не ясно уже - дышишь ты или нет… просто нужно дойти», - рассказала певица.

Она отметила, что во время выступления хотела помочь своим партнерам открыть второе дыхание, ведь ближе к финалу проекта они уже явно начали уставать.

«В процессе репетиции было заметно, насколько ребятам сложно, как они уже много отдали и как тяжело им сейчас, у финала», - призналась Димопулос.

Она заявила, что хочет поддержать людей, которые в данный момент находятся в шаге от финиша, ведь дойти до него в своем роде уже победа.

Напомним, украинцам в преддверии финала показали, что происходило за кулисами "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре.

Также Politeka писала, что Дикусар после выступления с Харлан и Димопулос сделал неожиданное заявление.