Жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун поделилась кадрами, сделанными на работе, удивив чрезмерной худобой.

Как пишет Politeka.net, недавно девушка вернулась к работе моделью и даже летала за границу на показ. В Инстаграм она показала, как выглядит сейчас.

«Уже в холодном Киеве. Зато с родными. Это единственное, что греет. На самом деле, было очень приятно и как-то по новому опять делать шоу. Спустя такой долгий перерыв. Увидеть кастинг-директоров, дизайнера, стилиста. Опять длинные примерки, перекусы в виде печенья, быстро переодеваться между выходами, встреча с девочками, с которыми столько всего пережила. Это все конечно кружит голову», - призналась Хлистун.

В комментариях поклонники стали обсуждать фигуру модели. Одни расхваливать, а другие критиковать.

«Дашка, ты нереальная», «Вы обладательница именно той красоты, которая сейчас редкость», «Вам надо немного накушать!», «Жалко смотреть, раз выставляете себя с костлявыми ногами, должны быть готовы к тому, что вам будут такое писать», - отметили пользователи сети.

Напомним, что Даша Хлистун рассказала о своих параметрах и весе: "Бывали периоды...".

А еще Politeka писала, что Даша Хлистун поделилась секретом, как вернулась в форму после родов: "Плакала в туалете".

Также Politeka сообщала, что Даша Хлистун не сдержала эмоций в кабине самолета: "Попробую порулить".