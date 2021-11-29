Звезда "Квартал 95" Елена Кравец показала тизер к новой комедии, в которой будет сниматься Верка Сердючка и Юрий Ткач.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является успешной актрисой из "Квартал 95. У себя на страничке в Инстаграм звезда рассказала о новой комедии, в которой она и другие звезді снялись.

На кадрах можно увидеть Юрия Ткача и Верку Сердючку. Комедия называется "Большая прогулка".

"А вот и он! Тизер-трейлер «Большой Прогулки»!

Уже с 24 февраля 2022 года и планируйте поход в кино, там вас ждет звездная семейная комедия!

#шампуридогоры: противостояния неизбежны. Соревноваться за идеальное место для шашлыка будут Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Алексей Завгородний (Позитив), Михаил Жонин, Илья Паладин, Марго Крупина-Биньковская, Вероника Лукьяненко и Алекс Березовский.

Кроме противостояний здесь еще и сюрпризы: VERKA SERDUCHKA с Мамой, капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник ФК «Шахтер» Евгений Коноплянка!

Увидимся в кинотеатре!)", - написала Кравец.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Класс, ставлю напоминалку", "Ну и заждались. Чую, что будет космос", "Вау, вот это составчик конечно", "В кино сотрут везде пороги, фанатов ноги...".

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