Известная хореограф и победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Илона Гвоздева всколыхнула Сеть эмоциональным обращением к своей маме в особенный день.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева показала фото с мамой в день ее рождения на странице в Инстаграм.

«Женщина, которая сначала дала мне жизнь, а после положила всю свою жизнь на мое Воспитание!!! Мамочка моя, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, чтоб твои глаза улыбались и горели всегда от счастья. Чтоб ты ещё очень долго жила и радовала меня и внуков своими вкусными блюдами, чудными историями и делилась своей волшебной магией создания уюта и тепла везде, где бы ты ни была! Чтоб тебя любил твой супруг и всегда носил на руках», - написала она.

Илона Гвоздева также попросила прощения у своей мамы.

«Прости, что редко бываю рядом, но помни, я очень тебя люблю, каждый день вспоминаю твои руки и красивую улыбку. Помни, тебе нужно ещё внуков выдать под венец», - отметила хореограф.

Илона Гвоздева растрогала пользователей Сети таким обращением к маме.

«Ну очень красивая мама! Здоровья ей на долгие годы и исполнения желаний! С Днём рождения», «Как красиво сказано, я расплакалась😪 Здоровья мамуле», «Очень милое фото», - пишут в комментариях.

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