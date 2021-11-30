Внук российской певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров - средний ребенок Кристины Орбакайте - повредил ногу на работе и теперь вынужден передвигаться на костылях.

23-летний Байсаров рассказал, что случилось в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам внука Пугачевой, он получил травму колена во время подготовки необычной вечеринки в Москве - "бала сатаны" Temple of Hedonism, которая состоялась 20 ноября.

Но сын Орбакайте не унывает и уже вовсю организовывает следующее мероприятие, связанное с арт-терапией и искусством.

"И еще у меня появились новые друзья. Потому что после прошлого мероприятия я себе повредил коленку", - говорит на кадрах Дени, показывая крупным планом костыли.

Внук Пугачевой с помощниками окунулся в работу. Парень признается, что сидеть без дела он не намерен, несмотря на травму.

"Как-то так пока работаем. Ходим по разным галереям. Развлекаем народ моими костылями 😅. Спасибо, что волнуетесь, но все окей. Просто 22 часа бегал на площадке, когда организовывал мероприятие, и повредил колено. А лежать и ничего не делать не могу. Поэтому гоняю на костылях".

Ранее мы сообщали, что Дени Байсаров познакомил звездную бабушку Аллу Пугачеву со своей невестой. Известно, что парень уже несколько лет встречается с 22-летней студенткой МГИМО Марией. И, видимо, дело близится к свадьбе.

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