Известный украинский радиоведущий Слава Демин показал, какой была экс-участница группы "ВИА Гра" и жена Константина Меладзе - Вера Брежнева почти 10 лет назад.

Как передает Politeka.net, Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни". Также, Слава Демин - друг Тины Кароль, которая появлялась в его программе на радио.

Так, на этот раз ведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Слава Демин показал, как выглядела известная певица Вера Брежнева почти 10 лет назад.

"2012 год", — подписал фото Слава Демин.

Стоит отметить, что в этом году Вера Брежнева уже как несколько лет вела сольную карьеру, после ухода с группы "ВИА Гра". Певица принимала участие в группе всего 4 года, однако состав группы вместе с Верой Брежневой называли золотым.

Также тогда она еще не была женой продюсера Константина Меладзе. Они тайно расписались только в 2015-ом году.

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