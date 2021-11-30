Популярная американская певица Бритни Спирс, которая 13 лет была под опекой родителей, дала волю эмоциям и высказалась о свободе.

Как передает Politeka.net, 39-летняя Бритни Спирс является всемирно популярной певицей. Как известно, 13 лет она находилась под отцовской опекой. Сейчас артистка восстанавливается от жесткого попечения, и вскоре собирается выйти замуж за актера Сэма Асгари.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - рождественская атмосфера. Бритни Спирс решилась под этим кадром высказаться относительно жизни после освобождения от 13-летней опеки.

"Это прекрасное… милое… и теплое, чертовски приятное чувство, когда вы терпеливо ждете 13 лет, чтобы иметь возможность прожить свою жизнь так, как вы выберете, и вот оно наконец-то!

Зажигать свечи - это радость, ребята! И вы можете быть удивлены, потому что мои молитвы чертовски сильны, ОСОБЕННО, когда вы принимали правильные лекарства всего месяц назад! Я действительно могу молиться...

Так приятно просто быть ЗДЕСЬ! Я ЗДЕСЬ...спасибо ни одному врачу или консерватору...Господи, друзья мои ... как хорошо БЫТЬ ЗДЕСЬ и ПРИСУТСТВОВАТЬ !!!! Так как я действительно могу МОЛИТЬСЯ сейчас, надеюсь, всего через 3 месяца для меня будет сдвиг ... Я имею в виду, кто знает ... Я не собираюсь никого благодарить, я собираюсь вытащить @snoopdogg и сказать, что я благодарю МЕНЯ за веру в МЕНЯ", — высказалась Бритни Спирс.

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