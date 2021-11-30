19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина стали поздравлять с рождением ребенка, но артист сделал заявление.

Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста собираются стать родителями, пишет Politeka.net. Ребенок должен появиться на свет уже совсем скоро, но внезапно девушка опубликовала фото с младенцем, что вызвало ажиотаж в Сети.

В СМИ стали писать о долгожданном пополнении в семье, а Сасанчина поздравили со знаменательным событием.

Однако, как оказалось, произошла ошибка.

"Народ для тех, кто думает, что Иванка уже родила, то это не так. На фото - ее племянница, которая родилась еще 2,5 лет назад, а Иванка просто выставила фото из роддома, когда она приезжала к своей сестре. Поэтому если что, я еще не стал отцом", - заявил Роман Сасанчин.

Отметим, позже певец рассказал, что он с невестой побывал у врача, и, к счастью, все хорошо - ребенок размещен правильно и никаких проблем нет, поэтому не о чем беспокоиться.

Примечательно, что пара познакомилась в прошлом году у друзей во время локдауна. Влюбленные живут на Западной Украине пока в киевской квартире идет ремонт. Семья планирует переехать в столицу, когда малышка немного подрастет.

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