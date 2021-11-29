Беременная невеста 19-летнего победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос страны-10" Романа Сасанчина Иванка, неожиданно поделилась кадрами из роддома, засветившись с ребенком на руках.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором в медицинском защитном халате держала на руках грудного ребенка. Оказалось, что это ее племянница Милана, которую она помогает воспитывать своей 20-летней сестре.

Отметим, что сама Иванка находится на последних месяцах беременности. Молодые люди вовсю готовятся стать родителями. Как ранее рассказывала девушка, она помогала сестре следить за ребенком, когда та уезжала работать за границу. Также Иванка призналась, что ее сестра не общается с отцом ребенка, и он никак не участвует в жизни девочки. По словам девушки, бывший муж обижал ее сестру и поднимал на нее руку.

Как известно, за победу в вокальном проекте Сасанчину подарили квартиру в Киеве. В будущем пара намерена перебраться жить в столицу.

Напомним, что невеста Сасанчина заговорила о беременности: «Как меня это достало!».

А еще Politeka писала, что невеста Сасанчина удивила его планами на предстоящие роды: "Если его все же пустят...".

Также Politeka сообщала, что невеста Сасанчина впечатлила новыми кадрами: «Это очень печально...».