Известный танцор и хореограф Дмитрий Дикусар после своего проигрыша с Ольгой Харлан на "Танцях з зірками", высказал своё разочарование.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар является известным танцором и хореографом. Также, известно, что он бывший муж известной певицы Ирины Билык и хореографа Алены Шоптенко. Он уже не в первый раз выходит на паркет шоу "Танці з зірками", и на этот раз его напарницей стала фехтовальщица Ольга Харлан.

Так, на этот раз за кулисами шоу "Танці з зірками" танцоры прокомментировали своё участие в проекте. Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан заняли второе место. Однако, для хореографа это стало причиной разочарования.

"Я разочарован, действительно. Я не буду говорить, что "О, очень круто, второе место". Нет, я чувствовал, что-то такое должно было произойти. Поэтому моё разочарование настоящее, в каком смысле...Во-первых, я чувствую, что подвел Олю, не дал ей почувствовать эту победу. Но я уверен, что она и без этого вернется в спорт и всех заколет, всех!", — высказался Дмитрий Дикусар.

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