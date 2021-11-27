Финалистка проекта "Танці з зірками" Ольга Харалан рассказала поклонникам, что сразу после шоу полетит в Италию к своему возлюбленному фехтовальщику Луиджи Самеле.
Как пишет Politeka.net, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая в 2008 году привезла в Украину золото в фехтовании на Олимпиаде в Пекине, стала финалисткой проекта "Танці з зірками". На паркет Харлан выходит с хореографом Дмитрием Дикусаром.
В своем Instagram Ольга Харлан рассказала, что после окончания танцевального шоу полетит в итальянский город Болонья к своему любимому мужчине. Ольга показала фото своего бойфренда – фехтовальщика Луиджи Самеле и рассказала, что уже купила билет на 4 декабря.
"Все время посвятить ему. Уже куплен билет на 4 декабря в Болонью", - написала Харлан.
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Заметим, что Оля встречается с итальянцем уже почти четыре года. Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик, трехкратный чемпион Европы и Олимпийский медалист.
Ранее Politeka писала, что "Танці з зірками", Ольга Харлан упала на колени перед экс-супругой Дикусара: "Ты хорошо себя вела?".
Напомним, что Харлан и Дикусар поразили изможденным видом перед финалом "Танців з зірками": "Очень плохо".
A еще Politeka сообщала, что Димопулос рассказала о состоянии Харлан и Дикусара накануне финала "Танців з зірками": "Им сложно".