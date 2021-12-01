Певица Оля Полякова стала тренером в новом сезоне шоу "Голос країни" вместо Тины Кароль, которая ранее заявила, что больше не будет участвовать в проекте.

Весь тренерский состав украинцам озвучили на днях, вызвав бурную реакцию, как среди зрителей, так и среди звезд, передает Politeka.net. Помимо Полоковой тренерские кресла займут Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева и Потап.

Отметим, Полякова призналась, что давно хотела стать тренером проекта, и очень рада, что ей наконец это удалось.

«Все силы, опыт, знания я брошу на победу своей команды», - утверждает певица.

Отметим, на откровения Поляковой активно отреагировали ее коллеги.

В частности, «огонь» в комментариях оставила Надя Дорофеева, дизайнер Андре Тан, продюсер проекта Владимир Завадюк.

Также «лайки» поставили певица Санта Димопулос и жена Дмитрия Монатика Ирина.

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