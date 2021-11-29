Поклонники вокального проекта "Голос країни", который транслируют на телеканале "1+1", взбунтовались из-за тренерского состава 12 сезона шоу.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице портала "muzvar.ua" в Instagram рассказали, кто займет тренерские кресла в 12 сезоне вокального проекта "Голос країни". Так, в следующем сезоне зрители увидят тренерку-победителя Надю Дорофееву, рэпера Потапа, лидера группы"Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и певицу Олю Полякову.

"75% нового состава — это уже "бывалые" игроки:

- прошлогодняя победительница-дебютантка — DOROFEEVA

- тренер сезонов "Голоса" с 5 по 10 — Потап (который до сих пор мечтает о победе в шоу)

- Святослав Вакарчук, который судил в шоу 3-6 сезон и после победы сделал перерыв в проекте на целых пять лет.

Тренером новачком в этом году стала Оля Полякова, которая по слухам, довольно давно мечтала оказаться в заветном красном кресле", - написали на странице.

Также отметим, что Юлии Саниной, которую многие хотели видеть тренером, места в судейском кресле не предлагали.

В комментариях поклонники написали, что им не очень нравится такое решение относительно тренерского состава: "Очень жаль, что не взяли Юлю Санину. 😢", "Это уже не голос, а дешевый цирк имени Потапа и Поляковой 😅 ", "Ждала Юлю Санину, если честно ((((", " везде Полякова! Она не надорвется?", "Вообще нет интереса смотреть уже 😂 ", "Я представляю их рейтенги 😂 ".

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