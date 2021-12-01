Артистам не удалось построить браки на всю жизнь

2021-ый стал годом разводов звезд: стало известно о разрыве отношений певцов DZIDZIO, Ирины Билык, Святослава Вакарчука и других - чтобы узнать больше, читайте далее.

В апреле этого года Михаил Хома (DZIDZIO) заявил о разводе с певицей SLAVIA (Ярослава Притула). Пара пробыла вместе около 20 лет, но виной разлада стал чрезмерный трудоголизм мужа. Об этом говорится в сюжете ЖВЛ.

К тому же SLAVIA жаловалась на то, что она всегда в тени мужа, и тот не помогал ей в развитии карьеры.

Ирина Билык развелась с российским продюсером Асланом Ахмадовым. Восемь лет пара жила на две страны, а из-за карантина она не виделась год, что не пошло на пользу отношениям. Супруги разошлись в дружеских отношениях.

Бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) развелся с женой дизайнером Анной Андрийчук. Пара вместе пробыла 15 лет, но спасти брак не удалось ничем. Экс-супруги сохранили хорошие отношения. Анна намекнула, что у Алексея на первом месте всегда была работа, а она уже хотела детей.

После 10 лет отношений разошелся с женой и модельер Андре Тан. У пары возникали споры по поводу ведения бизнеса и из-за воспитания ребенка.

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в июне также заявил о разводе после более 20 лет совместной жизни. А в августе стало известно, что певец стал отцом - якобы ему родила сына продюсер Евгения Яцута.

Такой выдался год разводов.

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