Известная певица Слава Каминская после скандалов со своей бывшей коллегой Викторией Смеюхой рассказала свою правду.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская в ютуб-программе "Слава+" рассказала ведущему Славе Демину о скандалах с бывшей коллегой Викторией Смеюхой. Так, певица опровергла многие обвинения Вики и заявила, что раньше проект не закрывали только из-за того, что они обе в нем хорошо зарабатывали.

"А как мне выживать 15 лет с Викой, без шуток. Тут уже без шуток *** выживешь. Надо было выживать Вику. Я закончила. Раньше не могла. По кочану. Я не могла прийти к тебе и сказать, мол Слава, содержи меня. У меня семья, кормить надо. Точно так же, как и Вика. Работали, потому что мы зарабатывали вместе. Потому что у нас были хорошие моменты вместе", - говорит Каминская.

Она также отметила, что всегда говорила в лицо, что ее не устраивало. Тогда как ей никто ничего не говорил.

Отметим, что скандал между бывшими солистками "НеАнгелов" Викторией Смеюхой и Славой Каминской вспыхнул после того, как Вика публично разрезала большой торт с портретом Славы, отрезав ей голову. Дальше Смеюха начала раздавать интервью, в которых обвиняла Каминскую в абьюзе и буллинге.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" после скандала со Смеюхой всколыхнула заявлением: "Я не договорила".

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