Украинская певица Слава Каминская, экс-участница дуэта "НеАнгелы", поделилась откровением после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как пишет Politeka.net, недавно Слава Каминская поссорилась с экс-партнершей по «НеАнгелам» Викторией Смеюхой. После публичных "разборок" Каминская отправилась отдыхать в ОАЭ. Сейчас артистка уже вернулась в Киев, и решила рассказать, как ей дается переход в рабочий режим.

«Каждый раз, когда я возвращаюсь после отпуска домой, в голове несётся бегущая строка «Я НЕ ДОГОВОРИЛА». Особенно, когда было весело вот вообще не хочется погружаться в #ТРУДОВЫЕБУДНИ. Я вроде в Киеве, а мысленно в Абу-Даби 🤣 🤣 Можете меня называть Карлсон, официальное заявление», - написала Слава Каминская на своей странице в Инстаграм.

Также Слава Каминская поделилась снимком. На которое фолловеры певицы отреагировали комплиментами.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" надела платье и наглядно показала, чем обернулся отпуск: «Не может пузо свое втянуть»

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