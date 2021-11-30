Украинская прима-балерина Екатерина Кухар уже несколько лет работает судьей на шоу "Танці з зірками", а теперь стало известно, как она там оказалась.

Бывший star-продюсер шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" Майя Двалишвили дала интервью на YouTube-канале Agasi, в котором поделилась интересными деталями, пишет Politeka.net.

Так, по словам экс-сотрудницы "1+1", Екатерину Кухар привел именно ее отдел. На тот момент было известно, что судейские кресла точно займут певец и танцор Дима Монатик и хореограф Влад Яма.

Двалишвили отметила - прима-балерина стала "темной лошадкой", на шоу нужна была немного стервозная личность, поэтому было решено пригласить Кухар.

На первую встречу креативный продюсер не хотел приходить, но все же приму-балерину привели, и она сразу понравилась всем.

"Когда она зашла, такая вся викторианская женщина, сразу стало понятно, что это она", - поделилась Двалишвили

По словам экс-сотрудницы "1+1", все поняли, что Екатерина Кухар подходит на роль третьего судьи на уровне ощущений.

"Ты работаешь на проекте и понимаешь – этот человек "зайдет"", - рассказала она.

Также экс-star-продюсер поделилась, что знаменитостями занимался star-продюсер со star-отделом. В сценарном плане часто подключался Владимир Завадюк, но Двалишвили могла убедить, что лучше.

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