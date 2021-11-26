Екатерина Кухар, которая судит проект "Танці з зірками", показала образ в пиджаке и написала трогательный стих, зацепив Тоню Матвиенко.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар стала популярной примой-балериной в Украине. Звезда сейчас судит проект "Танці з зірками", а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Кухар была в пиджаке и без обуви, сидя на полу.
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Сколько зим холодных ты не звонил ночами…
Думала, забудешь, у вас всё так красиво…
А ты правда любишь её так же сильно?", - написала Екатерина.
Тоня Матвиенко сразу прокомментировала фото: "Огонь".
Жена Дмитрия Монатика тоже не осталась в стороне: "Вау".
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вау, как красиво", "Очень красиво", "Катя - это очень", "Круто написано", "Королева, шикарное фото", "Стесняется, в камеру смотрит как выглядит", "Воу, воу, воу".
Напомним, Кухар из "Танців с зірками" сделала неожиданное заявление о "третьем ребенке"
А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева назвала, кто из судей "Танців з зірками" оказался круче на паркете
Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар впечатлила украинцев, показав свое балетное выступление