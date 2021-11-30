Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль показала свое лицо крупным планом и сообщила важную новость поклонникам - пользователи сети осыпали звезду комплиментами.
Популярная артистка тщательно ухаживает за внешностью, пишет Politeka.net. Звезда делает разные процедуры, и ее коже можно позавидовать.
Долгое время артистка использовала в макияже красную помаду, но сейчас она сменила цвет на менее яркие. На новом фото Тина Кароль подчеркнула глаза черным карандашом и тушью, а на губах была коричневая помада.
Примечательно, что фото было сделано крупным планом, было видно лишь небольшие морщинки под глазами.
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"Соскучилась за нами в унисон, мои свои!", - написала звезда. Как оказалось, артистка объявила о своих концертах в разных украинских городах.
"Это будет невероятно, обещаю!", - поделилась Тина Кароль.
"Я восхищаюсь вами ❤️😭💍💍🦋🦋❣️❣️", "Глазкииии💔💔💔 разбила сердечко!", "Какая ты красивая", "ой мамочки,какая красивая!!!!", "Сногсшибательная 😍ждём в Одессе!!💓💓💓", "Так как в январе прилететь - точно нет, то я скажу браво фото... 👏👏👏 Ваши глаза тоже подходят под фразу двойной рай🙈", "Только сейчас поняла, что у вас радужка с карим цветом 😍", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, Кароль показала "скандал" во время фотосессии в плаще
Как сообщала Politeka, Тина Кароль произвела фурор, появившись на съемке в черном боди и колготках
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