Актриса и тренер Екатерина Никитина, которая выступает в "Женском квартале", показала свою эффектную пластику, записав сторис в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Катя Никитина является актрисой и одной из красоток "Женского квартала". Звезда любит спорт и показывает, как правильно делать растяжку. Недавно Катя еще и полюбила танцы у пилона, учась раскрепощению. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых видео в Инстаграм Катя была в топе и штанах. Звезда танцевала, поражая пластикой, будучи в спортзале.
"Знакомые движения? Передаю по наследству. Учим новую связочку на Heels", - написала Катя.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Оборвалась жизнь знаменитой актрисы, красотой которой восхищался весь мир: "Была силой природы"
Никитюк, прижавшись к Чмерковскому, разузнала за кого он голосовал в финале: "Это было круто"
Машины разбросаны, люди лежат на земле: кадры массовой аварии под Одессой
Оборвалась жизнь звезды культовых сериалов: "Ее таланты были непревзойденными"
На втором сторис Никитина уже шла по улице. Екатерина рассказала о своей радости.
"Мне принесли приглашение на открытие катка. Интересно капец, что там", - написала Катя.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" устроила эффектную тренировку, записав все на видео
Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" сделала важное заявление прямо со сцены
А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" покрасовалась в черном топике перед съемками