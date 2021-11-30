Актриса и тренер Екатерина Никитина, которая выступает в "Женском квартале", показала свою эффектную пластику, записав сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина является актрисой и одной из красоток "Женского квартала". Звезда любит спорт и показывает, как правильно делать растяжку. Недавно Катя еще и полюбила танцы у пилона, учась раскрепощению. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых видео в Инстаграм Катя была в топе и штанах. Звезда танцевала, поражая пластикой, будучи в спортзале.

"Знакомые движения? Передаю по наследству. Учим новую связочку на Heels", - написала Катя.

На втором сторис Никитина уже шла по улице. Екатерина рассказала о своей радости.

"Мне принесли приглашение на открытие катка. Интересно капец, что там", - написала Катя.

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