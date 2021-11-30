Мама молдавского исполнителя Дана Балана, который был тренером на шоу "Голос країни", Людмила, впечатлила фигурой в мини-платье - пользователи сети написали много комплиментов.

63-летняя Людмила Балан начинала карьеру на телевидении, будучи студенткой, передает Politeka.net. За многолетнюю работу телеведущая заработала большую популярность на Родине, и как певица.

Звезда в свои годы выглядит идеально, и нередко демонстрирует фигуру в мини-платьях. Все дело в том, что артистка регулярно посещает спортзал и занимается различными видами спорта. А больше всего ей по душе плавание.

На новом фото в Инстаграм мама Дана Балана похвасталась стройностью в голубом мини-платье.

"Луна прекрасна только тогда, когда ум ищет красоты, а сердце любит... Прекрасного всем лунного вечера!!! ❤❤❤", - написала артистка.

За два часа пост собрал более 900 лайков и много комментариев.

"Красивая, талантливая, энергичная!!! Оставайтесь такой многие лета 🔥🔥🔥👏👏❤️❤️❤️", "Невероятная😻🖤", "Лучик света ☀️☀️☀️", "Невероятная 😍😍😍самая красивая ❤️❤️", "Волшебная 💞💞💞", "Красавица😍прекрасно выглядите🔥", "Очень красивая😍😍", "невероятно красивая💘😻", - написали пользователи Сети.

Напомним, 63-летняя мама Дана Балана впечатлила видом в белоснежном мини-платье

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