"Тащили эту пару как никого раньше"

Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма однозначно высказался о победе Артура Логая и Анны Карелиной в восьмом сезоне проекта.

Как пишет Politeka.net, этой теме танцор посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм.

Как известно, в прошедшее воскресенье зрители и судьи определились с победителями «Танців». Большинство поддержало актера Артура Логая и его партнершу Анну Карелину. В своем новом посте Яма признался, что считает их победу абсолютно заслуженной.

«Сезон позади! Победа – заслуженная, как никогда! Спасибо всем причастным к созданию праздника танца! Только вперед!», - написал хореограф.

Он также поделился снимком, на котором они с женой позировали рядом с парой победителей.

В комментариях к посту отметился и сам «виновник торжества» Логай.

«Спасибо. Тепло и радостно читать эти слова», - написал актер.

Украинцы также отреагировали на публикацию. При этом не все комментарии оказались положительными.

«Незаслуженная победа», «Как никогда, по вашему мнению получается остальные незаслуженно, странно», «Прям как никогда! Как будто у других людей нет глаз. То, что вы тащили эту пару как никогда никого раньше – это правда», «Лучшие», «Артур лучший , очень рад что он выиграл , они с Аней невероятные», «Для меня в финале не было явного фаворита, чуть ли не впервые была бы рада победе любой пары из тройки финалистов! Достойные победы!», - писали люди.

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