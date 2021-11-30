Группа «Бумбокс» рассказала поклонникам о том, как проходил подбор образов для музыкантов при съемках их нового клипа на песню «Імперії впадуть».

Как пишет Politeka.net, на странице коллектива в Инстаграм появилась новая порция интересных фактов о недавнем релизе группы.

Как известно, в этом месяце «Бумбокс» выпустил клип на песню «Імперії впадуть». В нем снялась 37-летняя супермодель Наталья Гоций, у которой был роман с фронтменом группы Андреем Хлывнюком. Эта новость вызвала резонанс с учетом того, что музыкант решил развестись со своей женой.

В новом посте поклонникам группы рассказали о том, как создавались образы музыкантов для клипа. В частности, выяснилось, что для Хлывнюка нашли весьма необычный наряд.

«После трех дней поисков была куплена уникальная американская армейская куртка и три свитера – один с высоким горлом, два с обычным. Свитером с высоким горлом продюсер особенно гордился – стояла теплая погода и найти такой было практически невозможно», - говорится в посте.

Впрочем, Хлывнюк в результате выбрал для себя свитер с обычным горлом. А история купленной куртки на этом не закончилась.

«А чем уникальная куртка спросите вы? Хотя бы тем, что на ней сохранились все бирки, на одной из которых указана дата изготовления – 1984 год. Интересно, какой процент слушателей Бумбокса моложе этой куртки?», - поинтересовались музыканты.

Напомним, всплыли новые факты о съемках клипа "Бумбокс", в котором появилась бывшая Хлывнюка.

Как сообщала Politeka, в сети всплыло неожиданное фото Хлывнюка из "Бумбокс" и его команды.

Также Politeka писала, что лидер «Бумбокс» Хлывнюк всколыхнул обращением после выхода клипа, в котором снялась его девушка.