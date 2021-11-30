Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли в своем необычном образе для красной дорожки покорила поклонников неувядающей красотой.

Как пишет Politeka.net, 46-летняя Анджелина Джоли продолжает впечатлять фанатов по всему миру своими роскошными образами. После развода с Брэдом Питтом актриса какое-то время вела более скрытный образ жизни, однако в последние годы она снова стала сниматься в новых проектах и появляться на светских мероприятиях.

Недавно Джоли привлекла внимание необычным образом, который выбрала для появления на красной дорожке фильма «Вечные». Снимок актрисы с этого события появился на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

Главной изюминкой образа актрисы стало необычное золотое украшение на подбородке. Оно представляло собой каффу, которая фиксировалась во рту за губой и прижималась к нижней части подбородка Энджи.

Вместе с крупными золотыми сережками и чувственным макияжем глаз этот аксессуар делал образ актрисы очень притягательным.

Поклонники Джоли не смогли пройти мимо ее фото, сделанного крупными планом.

«Прекрасный образ, мило!!!», «Глаза буквально гипнотизируют. Я думаю, ты можешь заглянуть глубоко в свою душу», «Просто восхитительная», «Настоящая красота», «Самая красивая женщина в мире», «Красивая принцесса», - пишут люди.

Напомним, Анджелина Джоли засветилась в кофточке со стразами на самых интересных местах.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли заинтриговала кокетливым образом в шелковых штанах на прогулке.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в платье с нескромным вырезом заинтересовала страстным образом.