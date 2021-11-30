Известная украинская группа Go_A, получившая большую популярность в Европе после своего участия в «Евровидении», поделилась с поклонниками печальной новостью касательно своего тура.
Как пишет Politeka.net, новое обращение от музыкантов появилось на их странице в Инстаграм. Так, коллектив объявил о переносе своих концертов в Европе.
«Друзья вынуждены сообщить, что наш тур в Бельгии и Нидерландах переносится на 2022 год в связи с усилением карантинных ограничений в Европе», - говорится в сообщении.
Артисты подчеркнули, что купленные билеты останутся действительными, а если новые даты не подходят обладателю билета, он может обратиться к оператору.
«Спасибо всем, кто поддерживает нас в эти сложные времена и покупает билеты на наши концерты – сделаем все возможное, чтобы увидеться с вами снова как можно скорее!», - добавили музыканты.
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Поклонники постарались поддержать артистов.
«Немного грустно, что ждать придется долго, но РАД, что его не отменили. С нетерпением жду встречи с вами в мае», «Я так счастлив, что концерт не отменили!», «Терпеливо ждем Shum весной», «Мы продолжим вас ждать!», - пишут зарубежные поклонники.
Напомним, солистка Go_A заинтриговала фанатов "свиданием" с известным репером.
Как сообщала Politeka, солистка "Go_A" свела фанатов с ума одним взглядом, образ впечатляет.
Также Politeka писала, что солистка Go_A попала под "раздачу" в кресле судьи "Голосу країни".