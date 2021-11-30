Показала себя как есть

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая запомнилась зрителям как одна из самых ярких судей проекта «Співають всі!», рассказала, делала ли пластику лица.

Как пишет Politeka.net, знаменитость решила пооткровенничать с поклонниками в своих Сториз. Так, Приходько предложила фанатам задать ей интересующие их вопросы. У певицы тут же поинтересовались, делала ли она пластические операции или применяла ли ботокс.

Приходько в свойственной ей откровенной манере ответила на эти вопросы.

Артистка заявила, что еще не делала ничего из перечисленного, однако в будущем не исключает такой возможности.

«Специально отвечают без фильтра, чтобы вы видели, что я ничего не колола. У меня абсолютно живое лицо. Но я чувствую, что уже скоро надо будет! Гиалуроночкой там напитать, что-нибудь с этим сделать с этим подбородком…Да, наверное, буду!», - заявила Приходько.

Во время ответа на вопрос она специально наморщила лоб, чтобы показать, что ее мышцы лица двигаются как надо.

Певицу также попросили раскрыть секрет ее послеродовой диеты. Этот вопрос особенно актуален, ведь у Приходько трое детей, при этом свою фигуру певица успешно поддерживает в форме.

«Секрета никакого нет – просто ротик на замочек», - коротко ответила певица.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько зацепила украинцев откровением о своих детях детей.

Как сообщала Politeka, Приходько в компании Монро и Машуковского устроили шабаш на кухне, кадры.

Также Politeka писала, что судью "Співають всі" Приходько раскритиковали за внешний вид.