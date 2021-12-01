Известная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, которая недавно рассказала, что живет вместе со своим возлюбленным, поделились с поклонниками мыслями об идеальном мужчине.

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская рэп-певица и автор песен Елена Савраненко, которая больше известна под псевдонимом Alyona Alyona, в своем Instagram часто рассказывает поклонникам подробности своей личной жизни и делится мыслями.

На этот раз исполнительница рассказала о своем идеале мужчины. Alyona Alyona заметила, что в детстве она любила читать сказки народов мира, которые сформировали ее представление об идеальных мужчинах.

Также реперка поделилась фотографией с отцом, на которой она была еще очень юна и рассказала, что мечтала, чтобы ее муж был похож на ее отца.

"Когда была юна, мне всегда казалось, что идеал мужчины – это мужчина, который похож на папу. Такой же рост, телосложение, будет все решать и финансово помогать", - написала Alyona Alyona.

Напомним, что недавно исполнительница рассказала, что они с ее возлюбленным наконец-то живут вместе. Alyona Alyona долго не показывала его, однако недавно парень появился в ее социальных сетях. Его зовут Денис, он из Запорожья и также занимается рэпом.

Ранее Politeka писала, что Аlyona Alyona рассекретила всех своих тайных "бойфрендов": "Начала искать идеал".

Напомним, что Alyona Alyona высмеяла любимый прием украинских шоу, в Сети поддержали: "Чуть не поседела".

A еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona избавилась от одежды и задела украинцев серьезным вопросом: "Как это обычно бывает...".