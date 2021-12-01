Известная украинская певица Анна Тринчер после новостей о предстоящей свадьбе решила пооткровенничать с поклонниками о проблемах со здоровьем.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась тревожными кадрами в своих Сториз. На видео Тринчер призналась, что в последнее время столкнулось с проблемой со здоровьем, природа которой пока остается неизвестной.

Как пояснила певица, речь идет о высыпаниях на коже и зуде.

«Вы знаете, что я с вами всегда всем делюсь, и не могу не поделиться проблемами, которые существуют в моем организме. Я, честно, не знаю, к кому обращаться, что это такое, почему оно возникло и что с ним делать…Вот, посмотрите, в каком состоянии мои локти – на них какие-то волдыри, непонятно что», - произносит Тринчер.

Она продемонстрировала локти обеих рук, на которых действительно можно заметить красноватые волдыри.

«Постоянно чешется…до боли», - добавила Тринчер.

Она добавила, что не знает, что делать с этой проблемой, однако уже записалась к врачу.

«Самое страшное, когда тебе говорят «это похоже на псориаз», - добавила взволнованная артистка.

Сейчас она с волнением ждет визита к врачу.

Отметим, что ранее Тринчер объявила, что готовится к свадьбе со своим возлюбленным, блогером Александром Волошиным.

Напомним, Анна Тринчер и Jerry Heil посягнули на хит Ирины Билык.

Как сообщала Politeka, звезда "Скаженого весілля" Тринчер травмировалась на репетиции.

Также Politeka писала, что Анна Тринчер и Волошин показали квартиру, за которую платят $2 тысячи в месяц.