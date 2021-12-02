В сети опубликовали анонс нового выпуская шоу "Україна має талант", в котором босая художница поразила судей проекта своим талантом.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Україна має талант" опубликовали видео, которое является анонсом нового выпуска. В ролике свой талант показала босая участница, которая оказалась художницей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Когда девушка вышла на сцену, судья шоу Ксения Мишина отметила, что она босая. На это участница ответила, что скоро все увидят, почему на ней нет обуви. Оказалось, что конкурсантка художница и рисует она босыми ногами.

В ролике можно увидеть реакцию судей на выступление этой художницы. Так, хореограф Женя Кот заявил: "Я такого в жизни не видел". А Сергей Притула сказал: "Самое главное, чтобы человек, которого ты рисуешь, себя на рисунке узнал".

Интрига в том, что в анонсе зрителям не показали, кого именно нарисовала девушка, однако, из реакции ведущего Григория Решетника, можно предположить, что на портрете именно он.

Напомним, Женя Кот и его жена впечатлили трюком после ее фурора на "Україна має талант": "Идиллия!".

Как сообщала Politeka, Рассерженный Притула отругал участницу "Україна має талант", заставив с позором уйти: "Это издевательство".

Также Politeka писала, что Чемпион мира опозорился на "Україна має талант", но после исполнения песни Бочелли публика "ахнула".