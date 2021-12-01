Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала поклонникам, что получила персональное приглашение на концерт Владимира Дантеса и показала подаренный букет.

Как пишет Politeka.net, 46-летняя известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская никогда не была замужем. Несмотря на то, что звезде приписывали многочисленные романы, сейчас певица одинока.

В своем Instagram Могилевская показала букет белых тюльпанов, которые получила от мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса вместе с приглашением на свой концерт.

"Владимир Дантес, спасибо за приглашение! До встречи", - написала певица.

Напомним, что 1 декабря этого года состоится первый сольный концерт Владимира Дантеса, который после распада группы "ДИО.Фильмы" забросил музыкальную карьеру, а недавно снова занялся музыкой.

Ранее Politeka писала, что Могилевская без прикрас показала, что ее ждет вместо отдыха на выходных: "А какие у вас планы?".

Напомним, что победитель "Танців з зірками" в паре с Могилевской рассказал, как его подставили: "Комаров - колода".

A еще Politeka сообщала, что Могилевская заговорила о глобальных изменениях, вызвав восторг: "Наташа, вы огонь".