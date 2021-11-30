Було б смішно, якби не так сумно

Переможець "Танців з зірками" у 2017 році хореограф Ігор Кузьменко, який виступав у парі зі співачкою Наталією Могилевською, здивував одкровенням про закулісся шоу.

Танцюрист розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Agasi, як на проекті пишуться щоденники учасників.

Кузьменко згадав, що Могилевська радила йому говорити короткими фразами (щоб фразу не можна було "нарізати") і намагатися не відповідати на навідні запитання.

За словами хореографа, його попросили сказати неприємну репліку на адресу відомого ведучого, який теж брав участь у "Танцях з зірками", Дмитра Комарова.

"Нам треба, щоб ти сказав, що Комаров – колода". Я кажу: "Не буду цього говорити". - "Що ти не будеш говорити?– - "Я не буду говорити, що Комаров - колода". Вони такі: "Спасибі, Ігою, давай". І вони вирізають, де я кажу, що Комаров - колода", - поділився Кузьменко.

Зазначимо, Комаров покинув "Танці з зірками" на екваторі шоу - в 7-му випуску.

Екс-продюсер проекту Наталія Фурманова, коментуючи ситуацію з Кузьменком і його суперником, заявила, що "це закони шоу", мовляв, коли все добре, дивитися нецікаво.

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