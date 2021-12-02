Жена героя шоу «Холостяк-10» пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, показала, что она и ее муж решили подарить любимой дочери на семь месяцев.
Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, Даша Хлыстун, вместе с мужем Максом Михайлюком занимаются воспитанием дочери, пишет Politeka.net.
Малышке, Ариане, исполнилось семь месяцев, поэтому родители решили сделать ей подарок - они подарили девочке сережки с бриллиантами от ювелирной компании Tiffany & Co.
"Пришло время показать содержимое этой волшебной коробочки", - рассказала Хлистун, демонстрируя коробочку, и развязывая белый бантик.
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"Я и Макс решили ей проколоть ушки. Подарок ей на семь месяцев от мамы и папы", - подписала видео жена Михайлюка.
В коробочке находились два пусета с сияющими камушками.
Отметим, Даша Хлистун и Макс Михайлюк начали общаться в соцсети. На тот момент модель не подозревала, что пилот - бывший герой шоу "Холостяк".
У пары возникли чувства друг к другу, позже стало известно о беременности девушки.
В своем Инстаграм жена Михайлюка много рассказывает о буднях, которые проводит за воспитанием малышки.
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